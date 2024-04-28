Pınart Galeri’den sergi hazırlığı

Ökkeş Bölükbaşı
Pınart Galeri’den sergi hazırlığı
Pınart Galeri, Azerbaycanlı ressam Ebülfez Ferecoğlu’nun resimlerinden oluşan bir sergiye ev sahipliği yapmanın hazırlığı içerisinde. Mayıs ayında İzmir Antika ve Sanat Fuarı’nda Pınart Galeri bünyesinde usta ressamın resimleri yer alacak.

Ebülfez Ferecoğlu, eserlerinde, empresyonizmden başlayarak modern sanata kadar birçok sanat akımını deneyerek kübizm, sürrealizm ve soyut ekspresyonizmi birleştiren Ferecoğlu, günümüz sanatındaki gelişmeleri de kendi yorumuyla tuvallerine aktarıyor.

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1956 yılında Azerbaycan’ın Nahçıvan şehrinde doğan Ebülfez Ferecoğlu, 1981’de Azerbaycan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ni bitirdi. 1984’te SSCB Ressamlar Birliği üyesi olan Ferecoğlu, 1981-1995 Nahçıvan Güzel Sanatlar Okulu’nda resim öğretmenliği yaptı. 1996 yılında Azerbaycan Aydınlar Birliği üyesi oldu.

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ABD, Japonya, Danimarka, Almanya, Bulgaristan, Fransa, Polonya, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve İran’da çok sayıda özel ve resmî koleksiyonlarda eserleri bulunmakta. Atölyesinde birçok sanatçı yetiştirmiş, sanat hayatı boyunca yurt içi ve yurt dışı birçok karma sergi ve fuara, katılmış ayrıca yirmiye yakın kişisel sergi düzenlemiştir. Azerbaycan Devlet Müzesi’nde eserleri bulunan sanatçı, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD-AIAP) ve Modern Sanatlar Müzesi Derneği (MODERN-İST) üyesidir.

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