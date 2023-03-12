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  • Shakira intikam şarkısıyla Guinness Dünya Rekoru kırdı. Pique'ye gönderme yapmıştı.

Shakira intikam şarkısıyla Guinness Dünya Rekoru kırdı. Pique'ye gönderme yapmıştı.

Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira kendisini aldatan Gerard Pique'ye gönderme yaptığı "Music Sessions Vol. 53" adlı şarkısıyla 14 Guinness Dünya Rekoru kırdı.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 15:57
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Pique'ye gönderme yapmıştı. Shakira intikam şarkısıyla Guinness Dünya Rekoru kırdı.

Shakira intikam şarkısıyla Guinness Dünya Rekoru kırdı. Pique'ye gönderme yapmıştı.
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Son dönemde 12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile olaylı ayrılığı ile gündemden düşmeyen Shakira, son şarkısıyla Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi. Shakira, DJ Bizarrap ile imza attığı "Music Sessions Vol. 53" adlı şarkısı sayesinde 14 Guinness Rekoru kırdı.

Geçtiğimiz ocak ayında yeni şarkısını yayınlayan 46 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, Spotify'da bir günde en çok dinlenen Latin şarkı, bir gün içinde Youtube'da en çok izlenen İspanyolca müzik klibi ve daha birçok rekora imza atarak 14 Guinness rekoru kırmayı başardı.

Futbolcu Pique ile birlikteliğini olaylı bir şekilde sonlandıran ünlü şarkıcının, "Music Sessions Vol. 53" adlı şarkısı, Pique'ye birçok göndermede bulunuyor. Şarkı sözlerindeki “Sana geri dönmeyeceğim, benim için ağlama ya da banayalvarma/ Seni eleştirmelerinin benim hatam olmadığını anladım/ Sadece müzik yapıyorum, bu seni rahatsız ediyorsa üzgünüm” ifadelerinin Pique’yi işaret ettiğini düşünülüyor.

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