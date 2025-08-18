Pirin'deki orman yangını kontrol altına alındı

Bulgaristan’ın güneybatısında yer alan Pirin Sıradağları’nda 25 gün önce başlayan orman yangını, günler süren yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Ancak yetkililer, yangının henüz tamamen söndürülemediğini bildirdi. Bölgedeki çalışmaları koordine eden Blagoevgrad Bölge İtfaiye Güvenliği ve Nüfus Koruma Müdürü Komiser Valentin Vasilev, “Yangın lokalize edildi, fakat tamamen söndürüldüğünü söylemek için erken” açıklamasında bulundu.

100 KİŞİLİK EKİP SAHADA

Yangınla mücadele çalışmalarına yaklaşık 100 kişilik ekip katılıyor. Pompalar, tankerler ve arazi araçlarıyla donatılmış bu ekipler; itfaiyeciler, askerler, orman işçileri ve gönüllülerden oluşuyor. Struma Nehri vadisi boyunca görev yapan orman işletmeleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangının geniş bir alana yayılması nedeniyle ekipler, hem dış çeperde hem de içeride devriye gezerek alevlerin yeniden tutuşmasını engellemeye çalışıyor.

EN KRİTİK NOKTA DÜN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangının en zorlu bölümünün, Sandanski yakınlarındaki Ploski köyü üzerinde bulunan sarp kayalıklar olduğu belirtiliyor. Yetkililer, dün yapılan yoğun çalışmayla bu bölgedeki alevlerin tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Bu gelişme sonrası bölgede nispeten daha sakin bir tablo oluştu.

YAĞMUR UMUDU SÜRÜYOR

Komiser Vasilev, yangının tamamen sona ermesi için havanın serinlemesi, rüzgârın dinmesi ve yağmurun başlamasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki günlerde bölgede yer yer yağış ihtimalinin bulunduğunu belirtiyor. Bu durum, günlerdir alevlerle mücadele eden ekiplerin işini büyük ölçüde kolaylaştırabilir.

HASAR TESPİTİ BAŞLADI

Yetkililer, yangının çevreye verdiği zararı da belirlemeye çalışıyor. Bölgede görev yapan ekipler, ormanlık alanlarda tahribatı kayıt altına alırken, zarar gören köylerde de hasar tespit çalışmaları yürütülüyor. Bulgaristan hükümeti, yangından etkilenen vatandaşlara yönelik yardım paketleri üzerinde çalışıldığını açıkladı.

TÜRKİYE İÇİN DE UYARICI BİR TABLO

Komşumuz Bulgaristan’da yaşanan yangın, yaz aylarında Akdeniz ve Ege’de sık sık çıkan yangınların hatırlatıcısı niteliğinde. Uzmanlar, yangınlarla mücadelenin yalnızca söndürme çalışmalarıyla değil, aynı zamanda önleyici tedbirlerle mümkün olduğunu vurguluyor.