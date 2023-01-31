31 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Pirlo'nun Beşiktaş pişmanlığı

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, "İlk yarıda kaçan pozisyonlara üzüldüm" dedi.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 22:40
Takip Et

Pirlo'dan Borini için transfer ve Beşiktaş açıklaması

Pirlo'nun Beşiktaş pişmanlığı
+
Aa
-

Beşiktaş karşılaşmasının ardından takımla ilgili konuşan İtalyan teknik adam "Özgüvenimiz artıyor. Her geçen hafta daha iyi takım oluyoruz. Oyuncularımın çabasından mutluyum. İlk yarıda aslında öne geçebilirdik. Daha çok pozisyon bulduk. İkinci yarıda da pozisyonlar vardı. Puan aldık tabii ama maalesef kazanamadık." dedi.
Futbolcularına güvendiğini söyleyen Pirlo "Maçın içinde kazanacağımıza inanıyorum. Pozisyonlar vardı. Bu inanç, istek özellikle benim için çok önemliydi." ifadelerini kullandı.
Adı büyük takımlarla anılan Fabio Borini için açıklama yapan Pirlo "Fabio Borini çok önemli bir oyuncu. Gitmesini istemem. Umuyorum bizle kalır. Transfer dönemlerinde bu şekilde senaryolar ortaya çıkabilir." şeklinde konuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
1
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
2
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
3
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
4
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿'Bir gün herkes soyunacaktır' modası devam ediyor. Oyuncu Hayal Köseoğlu iç çamaşırlı fotoğraflarını bizzat kendi paylaştı
5
﻿'Bir gün herkes soyunacaktır' modası devam ediyor. Oyuncu Hayal Köseoğlu iç çamaşırlı fotoğraflarını bizzat kendi paylaştı
﻿'Bir gün herkes soyunacaktır' modası devam ediyor. Oyuncu Hayal Köseoğlu iç çamaşırlı fotoğraflarını bizzat kendi paylaştı
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
6
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
﻿Davutoğlu’ndan ‘Sinan Ateş’ mesajı: 15 Mayıs günü açılan ilk dosya olacak
7
﻿Davutoğlu’ndan ‘Sinan Ateş’ mesajı: 15 Mayıs günü açılan ilk dosya olacak
﻿Davutoğlu’ndan ‘Sinan Ateş’ mesajı: 15 Mayıs günü açılan ilk dosya olacak
﻿Çantasında 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
﻿Çantasında 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
﻿Çantasında 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
﻿Kocaeli'nde market deposunda yangın paniği
﻿Kocaeli'nde market deposunda yangın paniği
﻿Kocaeli'nde market deposunda yangın paniği
﻿Hakkari kırsalında 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Hakkari kırsalında 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Hakkari kırsalında 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir savcı gözaltına alındı
﻿Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir savcı gözaltına alındı
﻿Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir savcı gözaltına alındı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.