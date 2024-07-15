Pis koku polisi alarma geçirdi

Kaynak: İHA
Pis koku polisi alarma geçirdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde mahalleden kötü koku geldiği ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, tek katlı müstakil evde 77 yaşındaki adamın cansız bedenini buldu.

Yenimahalle Sitem Sokak pis bir kokunun yayılmasıyla zor anlar yaşamaya başladı. Camlarını bile açamayan sokak sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, kokunun Sitem Sokak'taki müstakil evde yoğunlaştığını tespit etti. Kötü koku sebebiyle güçlükle eve giren ekipler, Kemal Yılmaz'ın (77) cansız bedeniyle karşılaştı.

Yaşlı adamın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Yılmaz'ın yalnız yaşadığı öğrenildi.

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