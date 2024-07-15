Pis koku polisi alarma geçirdi

Yenimahalle Sitem Sokak pis bir kokunun yayılmasıyla zor anlar yaşamaya başladı. Camlarını bile açamayan sokak sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, kokunun Sitem Sokak'taki müstakil evde yoğunlaştığını tespit etti. Kötü koku sebebiyle güçlükle eve giren ekipler, Kemal Yılmaz'ın (77) cansız bedeniyle karşılaştı.

Yaşlı adamın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Yılmaz'ın yalnız yaşadığı öğrenildi.