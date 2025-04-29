Pişkin hırsız motosikletten sonra onu da çaldı: Şehir turu yaptı

Kaynak: İHA

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir apartmandan motosiklet çalan hırsız, başka bir evin balkonunda asılı duran ceketi de alarak kayıplara karıştı. O anlar ise kameraya anbean yansıdı.

Reyhanlı ilçesi Yeninahalle'de Vahit Can Gülşen isimli vatandaşa ait motosiklet, yaşadıkları apartmanın içerisinden çalındı. Şahsın apartman içerisine girerek, motosikleti çalıp gittiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın apartmana girip motosikleti alarak rahat bir şekilde binadan ayrıldığı görüldü. Öte yandan şahsın başka bir evin balkonunda asılı duran montu da ipten alarak motosikletle gözden kaybolduğu görüldü. Motosikleti çalınan Gülşen'in şikayeti üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"MOTOSİKLETİ DIŞARI ÇIKARTIP BİNİP YOLUNA DEVAM EDİYOR VE HİÇ KİMSENİN HABERİ DE OLMUYOR"

Çalınan motosikletin sahibi Vahit Can Gülşen, "Olay gece 11 sıralarında meydana geldi. Babamın adına olan bir motosikletti. Motosiklet kameranın altında duruyordu. Şahıs gece apartmana giriyor. Kendi motosikleti gibi ona doğru yürüdü. Motosikleti çıkartmaya çalışırken yere düşürüyor. Motosikleti dışarı çıkartıp binip yoluna devam ediyor. Hiç kimsenin haberi de olmuyor. Kameranın önünde, şahsın yüzü her şeyi görünüyor. Bir an önce şahsın bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

aw443130-01.jpg

aw443130-02.jpg

aw443130-03.jpg

aw443130-03.jpg

aw443130-04.jpg

aw443130-06.jpg

aw443130-05-001.jpg

Son Haberler
Jandarma’dan Sapanca’da silah kaçakçılığına darbe
Jandarma’dan Sapanca’da silah kaçakçılığına darbe
Kritik dönemeçte harekat planı
Kritik dönemeçte harekat planı
İzmir'de 11’i çocuk 31 göçmen yakalandı
İzmir'de 11’i çocuk 31 göçmen yakalandı
Aynadaki yalan! Yanlış algı hayatları söndürüyor
Aynadaki yalan! Yanlış algı hayatları söndürüyor
Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında en büyük kozu Talisca
Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında en büyük kozu Talisca