Pişkin hırsız motosikletten sonra onu da çaldı: Şehir turu yaptı

Reyhanlı ilçesi Yeninahalle'de Vahit Can Gülşen isimli vatandaşa ait motosiklet, yaşadıkları apartmanın içerisinden çalındı. Şahsın apartman içerisine girerek, motosikleti çalıp gittiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın apartmana girip motosikleti alarak rahat bir şekilde binadan ayrıldığı görüldü. Öte yandan şahsın başka bir evin balkonunda asılı duran montu da ipten alarak motosikletle gözden kaybolduğu görüldü. Motosikleti çalınan Gülşen'in şikayeti üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"MOTOSİKLETİ DIŞARI ÇIKARTIP BİNİP YOLUNA DEVAM EDİYOR VE HİÇ KİMSENİN HABERİ DE OLMUYOR"

Çalınan motosikletin sahibi Vahit Can Gülşen, "Olay gece 11 sıralarında meydana geldi. Babamın adına olan bir motosikletti. Motosiklet kameranın altında duruyordu. Şahıs gece apartmana giriyor. Kendi motosikleti gibi ona doğru yürüdü. Motosikleti çıkartmaya çalışırken yere düşürüyor. Motosikleti dışarı çıkartıp binip yoluna devam ediyor. Hiç kimsenin haberi de olmuyor. Kameranın önünde, şahsın yüzü her şeyi görünüyor. Bir an önce şahsın bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.