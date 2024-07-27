Piyanist İlyun Bürkev’e çifte ödül

Henüz 4 yaşındayken müzik eğitimine başlayan ve eğitimini Salzburg Mozarteum Üniversitesi'nde sürdüren Bürkev, festivalde hem yaş grubunda birincilik ödülünü hem de tüm kategorilerde Grand Prize ödülünü kazandı.

13-26 Temmuz tarihlerinde 8-19 yaş grubundan 57 müzisyenin katıldığı yarışmada, 14-15 yaş kategorisinde finale kalan tek piyanist olarak ödül kazanan Bürkev, final gecesinde Edvard Grieg'in Piano Concerto in A minor, Op.16 eseriyle performans sergiledi.

İlyun Bürkev, 52. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konserinde, şef Cem Mansur yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde verdiği konserde piyano ile kurduğu özel bağı şu sözlerle ifade etmişti: “Piyano, duygularımı, düşüncelerimi ve ruh halimi ifade edebilmemin en samimi yolu. Piyano çalmak sadece teknik bir beceri değil, aynı zamanda kendimi ifade etme biçimim. Her performans, dünyayla bir parça kendimi paylaşma fırsatı sunuyor. Piyanomla kurduğum bu özel bağ, müziğin gücüyle karakterimi harmanlayarak, sahnede ve dinleyicilerin kalplerinde yankılanan bir hikaye haline geliyor.”

Devlet sanatçısı Gülsin Onay'ın "veliahtım" olarak nitelendirdiği Bürkev, 15 Ağustos'ta 21. Gümüşlük Festivali'nde genç keman sanatçısı Elvin Hoxha ile Antik Taş Ocağı'nda bir konser verecek. Ayrıca, ekim ayında İstanbul'da yeniden sahne alacak. Bürkev, bu kez şef İbrahim Yazıcı'nın yönetimindeki Pera Filarmoni Orkestrası eşliğinde Saint-Saëns'ın 2 Nolu piyano konçertosunu icra edecek.