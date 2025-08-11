Piyasa değeri 7,5 milyon TL'lik dev operasyon!

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl ve Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekipler, şüpheli C.Ü'nün kullandığı araçta yüklü miktarda kaçak elektronik sigara olduğunu öğrendi. Bunun üzerine araç, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Bozyazı ilçesi Tekeli Mahallesi sınırlarında durduruldu. Şüpheli gözaltına alınırken araçta yapılan aramada 3 bin 508 kartonda 701 bin 600 adet kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Piyasa değerinin yaklaşık 7,5 milyon TL olduğu öğrenilen elektronik sigara tütünü ile ilgili gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki ifadesinin ardından Anamur Adliyesine sevk edildi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.