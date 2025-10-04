Piyasa değerleri değişti: Uğurcan Çakır yükseldi, Onana ve Ederson geriledi

Kaynak: Haber Merkezi
Transfermarkt'ın oyuncuların piyasa değerlerini güncelledi. Süper Lig'in en değerli 10 kalecisi arasında yer alan Onana ve Ederson'un değerinde düşüş yaşandı.

Almanya merkezi futbol istatistik sitesi Transfermarkt, oyuncuların piyasa değerlerini güncelledi.

Trendyol Süper Lig'in en değerli kalecisi olan Trabzonsporlu Onana'nın değeri 5 milyon Euro geriledi. İkinci sırada yer alan Fenerbahçe kalecisi Ederson'un değeri ise 2 milyon Euro düştü.

Galatasaray'ın Trabzonspor'dan transfer ettiği Uğurcan Çakır'ın değeri ise 5,5 milyon Euro arttı.

İlk 10'da yer alan Eyüpsporlu Marcos Felipe, Fenerbahçeli İrfan Can Eğribayat ve Samsunsporlu Okan Kocuk'un piyasa değeri ise değişmedi.

Süper Lig'in en değerli 10 kalecisi ve piyasa değerlerinde yaşanan değişim şu şekilde:

  1. Andre Onana (Trabzonspor): 20 milyon Euro (-5 milyon)
  2. Ederson (Fenerbahçe): 18 milyon Euro (-2 milyon)
  3. Uğurcan Çakır (Galatasaray): 15 milyon Euro (+5,5 milyon)
  4. Fofana (Çaykur Rizespor): 6 milyon Euro (-1 milyon)
  5. Deniz Ertaş (Konyaspor): 3,5 milyon Euro (+2,5 milyon)
  6. Ricardo Velho (Gençlerbirliği): 3,5 milyon Euro (-500 bin)
  7. Marcos Felipe (Eyüpspor): 3,5 milyon Euro
  8. İrfan Can Eğribayat (Fenerbahçe): 2,8 milyon Euro
  9. Muhammed Şengezer (Başakşehir FK): 2,5 milyon Euro (+300 bin)
  10. Okan Kocuk (Samsunspor): 2,2 milyon Euro

