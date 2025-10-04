Piyasa değerleri değişti: Uğurcan Çakır yükseldi, Onana ve Ederson geriledi

Almanya merkezi futbol istatistik sitesi Transfermarkt, oyuncuların piyasa değerlerini güncelledi.

Trendyol Süper Lig'in en değerli kalecisi olan Trabzonsporlu Onana'nın değeri 5 milyon Euro geriledi. İkinci sırada yer alan Fenerbahçe kalecisi Ederson'un değeri ise 2 milyon Euro düştü.

Galatasaray'ın Trabzonspor'dan transfer ettiği Uğurcan Çakır'ın değeri ise 5,5 milyon Euro arttı.

Transfermarkt Süper Lig futbolcularının değerini güncelledi. Victor Osimhen'den rekor düşüş

İlk 10'da yer alan Eyüpsporlu Marcos Felipe, Fenerbahçeli İrfan Can Eğribayat ve Samsunsporlu Okan Kocuk'un piyasa değeri ise değişmedi.

Süper Lig'in en değerli 10 kalecisi ve piyasa değerlerinde yaşanan değişim şu şekilde: