Piyasalar Amerika’daki istihdama odaklandı

Geçtiğimiz ay 199K olarak açıklanmıştı. Bu ay ise 170K olarak açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz gün açıklanan öncü Tarım Dışı İstihdam verisi 164K ile beklentilerin üzerinde açıklanmıştı. Bu veri bugün açıklanacak olan verinin öncüsü niteliğine.

Gelecek olan Tarım Dışı İstihdam verisinin etkisiyle, dolar endeksi tarafında görülecek olan hareketlilik piyasalarda volatilite oluşturabilir.

Fed'in yaklaşık iki yıldır devam eden enflasyonla mücadele süreci politikasında sona yaklaşılsa da, iş gücü piyasalarının güçlü kalmayı sürdürmesi bankanın gelecek döneme ilişkin politika adımlarına yönelik fiyatlamaları bu kapsamda zorlaştırıyor.

Fed’in belirleyici politikasında rol oynayacak olan bu verinin bu ay bir miktar ivme kaybetmesi bekleniyor.

Ekonomistler perakende, imalat, finans sektörlerinde sınırlı da olsa istihdam kaybı bekliyor. 2024 yılında işsizlik oranının sürekli bir şekilde artış göstereceğini öngören ekonomistler bu sürecin hızlı seyretmesi durumunda erken bir faiz indiriminin gündeme gelebileceğini vurguluyor.

Tarım Dışı İstihdam verisi açıklanmadan önce dolar endeksi 11.05’te 102.630 seviyesinde hareketleniyor.

Ons altın 2.043 dolardan

Gram altın, 1.960 TL’den

Çeyrek altın, 3.205 TL’den

Cumhuriyet altın 12.782 TL’den işlem görürken

Euro/Dolar ise 1,0922 seviyesinde hareketlendi.