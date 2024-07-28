Piyasalarda 30 milyar dolarlık teşvik şenliği

Küresel piyasalar ABD verilerinin de etkisiyle özellikle teknoloji tarafında yoğun satışların hız kazandığı hafta geride kaldı. Yurt içinde ise 30 milyar doları bulan teknolojik teşvik paketi gündemin nabzını tuttu.

İşte geçen haftanın öne çıkan başlıkları...

FED’İN ENFLASYON GÖSTERGESİ

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak ele aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,6 artış gösterdi.

HARRİS TRUMP SAVAŞI HIZ KAZANDI

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Başkan Joe Biden’ın kasımdaki seçimde adaylığını çekmesi sonrasında düzenlenen bir anket kapsamında Donald Trump ile oy farkını 1 yüzde puana indirmiş halde.

ABD BÜYÜME RAKAMLARI BEKLENTİYİ AŞTI

ABD ekonomisi, 2024’ün ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde yüzde 2,8’lik büyüme kaydetti.

KÜRESEL PİYASALARDA YAPAY ZEKA ŞOKU

Wall Street’te küçük ölçekli şirket hisselerine eğilim sürerken, yapay zeka çılgınlığının yarattığı teknoloji rallisinin geleceği gündemde sıcaklığını koruyor. Swap piyasaları fiyatlamasa da gelecek hafta faiz indirmesine dair Fed’e yapılan çağrılar getiri eğrisinin dikleşmesine sebep oldu.

TCMB PAS DEDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı. “Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir” ifade eden TCMB, sterilizasyon araçlarının gerektiğinde çeşitlendirilerek belirgin halde kullanılacağı ifadesini de tekrarladı.

YÜKSEK TEKNOLOJİYE DEV YATIRIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrikli araç ve çip üretimi birinci sırada yer almak olmak üzere yüksek teknolojili üretim alanlarında 30 milyar dolarlık teşvik paketi duyurdu.

RUSYA’DAN İLK SIKILAŞMA

Rusya Merkez Bankası 2024’te politika faizini ilk defa artırdı. Banka faizi iki puan artırarak yüzde 18'e yükseltti.