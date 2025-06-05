Piyasalarda gün sonu: Altın ve petrol ne kadar? (5 Haziran 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Piyasalarda gün sonu: Altın ve petrol ne kadar? (5 Haziran 2025)

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 11,60 puan yükselerek 9.486,56 puandan kapandı. Altın ons fiyatı 3.388 dolar, Brent petrol 64,9 dolar. ASELSAN ve Koç Holding en çok işlem gören hisseler oldu.

BIST 100 endeksi, güne 28,20 puan ve yüzde 0,30 düşüşle 9.446,75 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.421,70 puanı, en yüksek 9.495,74 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 değer kazanarak 9.486,56 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 10,99 puan ve yüzde 0,10 artışla 10.539,64 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,08 gerilerken, hizmetler endeksi yüzde 0,35, teknoloji endeksi yüzde 2,98 değer kazandı. Mali endeks ise sabit kaldı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 47’si değer kazandı, 49’u düştü. 4 tanesi sabit kaldı. ASELSAN, Koç Holding, Akbank, Türk Hava Yolları ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisseler oldu.

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ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 388 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 12.50 itibarıyla 3 bin 388 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda saat 12.50 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1410, sterlin/dolar paritesi 1,3560 ve dolar/yen paritesi 143,20 seviyesinde bulunuyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,4 artışla 64,9 dolardan işlem görüyor.

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