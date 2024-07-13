Piyasanın gözü Avrupa’da

Kaynak: AA
Piyasanın gözü Avrupa’da

ABD verilerinin hakim olduğu yoğun bir hafta geride kalırken, bu hafta gözler Avrupa Merkez Bankası’nda alacağı faiz kararına çevrildi.

ABD'de açıklanan verilerin dezenflasyonun yeniden bir yola girdiği yönündeki ihtimalleri güçlendirmesi, Fed'in faiz indirimlerine yakın zamanda başlayacağı beklentilerini yeniden hızlandırdı.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararının gelecek hafta piyasaların radarında bulunacağını söyleyerek, Bankanın para politikasında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ancak para politikasında gelecek döneme dair belirsizliklerin sürdüğünü söyledi.

Avrupa Merkez Bankası, geçtiğimiz ay enflasyonu yüzde 4,25 seviyesinde sabit tutmuştu. Bu ay ise faizlerde değişikliğe gitmeyerek sabit tutması bekleniyor.

ABD’de enflasyon geçen hafta, ülkede tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi haziranda 0,2 puan azalarak yüzde 3'e indi.

Aynı zamanda bu hafta açıklanan üretici fiyat endeksi ise haziranda aylık bazda yüzde 0,2 olurken, yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilerin üzerinde hesaplandı.

Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış Mart 2023'ten beri en yüksek seviyesini gördü.

Powell, yarıyıllık Para Politikası Raporu'na dair ABD Kongresi'ndeki sunumunda, "biraz güveni olduğunu" ancak sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düştüğünden yeterince emin olduğunu söylemeye "henüz hazır olmadığını" dile getirdi.

PİYASALARDA DURUM

Altının onsu yüzde 0,8 artarak 2 bin 411,4 dolara yükseldi. Dolar endeksi ise haftayı bir önceki haftanın yüzde 0,7 altında 104,1 seviyesinden geride bıraktı. Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 2,3 azalışla 84,5 dolara geriledi.

Yurtiçinde ise Borsa İstanbul haftayı rekorla tamamladı. Borsa İstanbul haftanın son işlem gününde 11.113 seviyesine yükselerek rekorunu tazeledi.

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