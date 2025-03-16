Piyasa’nın son bölümünde Münevver entrikalarla savaştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Piyasa’nın son bölümünde Münevver entrikalarla savaştı

Kanal D'nin sevilen dizisi "Piyasa'nın son bölümünde İlayda Alişan'ın hayat verdiği Münevver, ışıltılı dünyanın entrikalarıyla savaşmak zorunda kaldı.

Bir yandan abisi bir yandan saplantılı eşiyle uğraşırken bir yandan da "piyasa" hırslarının ortasında kaldı.

AHSEN KERİMAN'A GÖZ DAĞI VERDİ

Dizinin en heyecanlı sahnelerinden biri de Ahsen (Ayça Bingöl) ile Keriman'ın (Zuhal Olcay) yüzleşme anlarıydı. Ahsen mesleğini kötüye kullanmakla suçladığı Keriman'a göz dağı verdi. Keriman da "Ben senin gibi hasta ruhlularla uğraşabilmek için psikolog oldum" diyerek gerilimi artırdı.

PİYASA'NIN KAPISI ARALANIYOR

Ahsen, kendi geçmişiyle yüzleşerek Münevver'e sarılıp ağladı. Ahsen, Münevver'le güç bulduğunu ve Kenan'ın yüzünden ölen bir kız olduğundan şüphelendiğini söyledi. Münevver'i oyunculuk sözleşmesini imzalamaya ikna etmeye çalıştı.

'ADAR, YENİDEN DENEYELİM'

Dizinin final sahnesinde ise Münevver, ilk iş gününde Özge ile sete gitti. Ancak orada patlayan silahlar paniğe yol açtı. Kenan, sorumlunun Münevver'in eşi ya da abisi olduğunu söyledi. Yaşananlar genç kadının kararını netleştirdi ve "Adar, gel al bizi. Yeniden deneyelim" dedi.

Piyasa’nın son bölümünde Münevver entrikalarla savaştı

Piyasa’nın son bölümünde Münevver entrikalarla savaştı

Piyasa’nın son bölümünde Münevver entrikalarla savaştı

Piyasa’nın son bölümünde Münevver entrikalarla savaştı

Piyasa’nın son bölümünde Münevver entrikalarla savaştı

Piyasa’nın son bölümünde Münevver entrikalarla savaştı

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