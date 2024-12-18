Piyasaya süreceklerdi: Uşak’ta ele geçirildi

Kaynak: İHA
Piyasaya süreceklerdi: Uşak’ta ele geçirildi

Uşak’ta yılbaşı öncesi piyasaya ucuz sahte alkol sokacağı ihbarı üzerine hareket eden polis bazı adreslere baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonda sahte rakı, votka ve kaçak sigara ele geçirdi.

Uşak Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kentte sahte alkol imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Yılbaşı öncesi piyasaya ucuza sahte alkol sokacağı tespit edilen şüpheli düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalandı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 35 şişe sahte viski, 14 şişe sahte rakı, 13 şişe sahte votka ve 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçu kapsamında adli tahkikat başlatıldı.

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