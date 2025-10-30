Devlet Bahçeli’nin vatan hainliğinden hüküm giyen terörist Öcalan’a yaptığı çağrı sonrası başlayan 'Terörsüz Türkiye' adı verilen süreç, PKK’nın geçtiğimiz günlerde Türkiye'den çekilme kararı aldığını açıklamasıyla devam etti.

Terör örgütü PKK’nın siyasi yapılanması KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, söz konusu adımı "barış sürecini tamamlama iradesi" olarak değerlendirerek MHP lideri Bahçeli’ye seslendi.

"SÖYLEDİKLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Karasu, vatan haini Öcalan’ın serbest bırakılması gerektiğini savunarak, “Söylediklerinin yerine getirilmesini istiyoruz" dedi.

PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin konuşan Karasu, bu adımın tek taraflı olduğunu ve iktidarın da adım atması için zemin hazırlaması gerektiğini belirtti.

Karasu, yaptığı açıklamada, "Tabii ki gerilla güçlerimiz Türkiye’de vardı. Ama bazı bölgelerde, bazı yerlerde çatışma riski vardı. Bu bakımdan çatışma riski olan yerlerden gerillayı çekmeyi uygun gördük. Çünkü böyle bir süreçte zaten süreç karşıtları var, barış karşıtları var. Sürece karşı her türlü propaganda, aleyhte çalışma yapılıyor. Bir provokasyon yapılarak bu süreç zehirlenebilirdi" sözlerini sarf etti.

BAHÇELİ’YE ÇAĞRI

Terörist Öcalan’ın serbest bırakılması konusunda Bahçeli’ye çağrıda bulunan Karasu, "Devlet Bahçeli diyordu, 'örgütünü feshetsin, mücadeleyi sonlandırsın, silahlı mücadeleyi bıraksın, konuşsun, Öcalan umut hakkında da yer alsın'. Biz kendilerinin söylediklerinin yerine getirilmesini istiyoruz" dedi.

PKK'DAN KOMİSYONA ELEŞTİRİ

Meclis'te oluşturulan süreç komisyonuna dair eleştirilerde bulunan Karasu, komisyonun Kürt sorununun adını bile koyamadığını iddia ederek, "Bu komisyon bunun bir Kürt sorunu olduğunu, Kürt sorununun kardeşlik içinde çözüleceğini vurgulamalı. Ama bırakalım Kürt sorununun kardeşlik içinde çözümünü vurgulamasını, bir ana komisyonun karşısında Kürtçe konuşmaya kalktı, susturuluyor! Bu Türkiye’nin utancıdır!" dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Devlet Bahçeli, vatan haini Öcalan’a ve kanlı terör örgütü PKK’ya silahların tamamen bırakılması gerektiğini, PKK ve alt kademelerinde bulunan her türlü yapının silah bırakmasını talep etmişti. Ancak, YPG ve diğer türevleri, tamamen silah bırakmaya yanaşmadı.

BAHÇELİ 'SİLAHLARI TAMAMEN BIRAKIN' DEMİŞTİ

PKK’ya silah bırakma çağrısı kapsamında Suriye'de Şam ve SDG arasındaki çatışmalar hakkında da konuşan Bahçeli, "Siyaset yapılacaksa silahların tamamı yakılmalıdır" şeklinde konuşmuştu.

Bahçeli, "Ne var ki Suriye'nin kuzey doğusunda tesir alanı bulunan SDG/YPG henüz silah bırakmamış, 27 Şubat İmralı çağrısına riayet etmemiştir" sözlerini sarf etmişti.

Bahçeli, İmralı'nın çağrısının "PKK'nın yanı sıra bölücü terörün tüm bileşenlerini kapsamaktadır. En azından bizim anladığımız böyledir, yorumumuz bu doğrultudadır" demişti.

"Bizi bağlayan açıklama 27 Şubat İmralı açıklamasıdır" diyen Bahçeli, fesih açıklamasının "güncellenerek daha detaylandırılması ve çerçevesinin genişletilmesinin" hayırlı olacağını savunmuştu.