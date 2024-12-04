PKK bombaları bırakıp kaçtı

Kaynak: İHA

Suriye Milli Ordusu'nun Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat'ta teröristlerin karargahında patlamaya hazır onlarca el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat'ta ilerleyişi sürüyor.

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SMO askerlerinin operasyonunda teröristlerin karargah olarak kullandığı binalar tespit edildi. Karargahta arama yapan askerler, uzaktan kumandalı onlarca el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirdi.

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PKK'lı teröristlerin hazırladıkları EYP'lere el koyan SMO askeri İbrahim Hebe, "Bunlar PKK'nın hazırladığı el yapımı patlayıcılar. Bunları, bizi öldürmek için kullanacaklardı. Almadan kaçmışlar" dedi.

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