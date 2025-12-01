İktidarın İmralı süreci adımları sürüyor. Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi Bese Hozat'ın iktidarı eleştirerek MHP lideri Devlet Bahçeli'yi övdüğü cümleler gündemdeki yerini korurken, DEM Parti'den Mehmet Uçum'un dün kaleme aldığı "Dilde yapıcılık, herkesin sorumluluğunda olmakla birlikte en fazla dikkat etmesi gerekenlerin kim olduğu da bellidir" eleştirisine yanıt geldi.

Uçum "Bazı tespitler yapmak gerekirse öncelikle ayrılıkçılık dili üzerinden sürece fikri sabotaj yapılmasına asla izin verilmemelidir" diyerek şu değerlendirmeyi yapmıştı:

"Bazı tespitler yapmak gerekirse öncelikle ayrılıkçılık dili üzerinden sürece fikri sabotaj yapılmasına asla izin verilmemelidir. Demokratik siyaseti bölgecilik üzerinden istismar çabalarına set çekilmelidir.

Türkiye’nin demokrasisini ülke, millet, halk ve toplum esaslı ilerletme perspektifini benimseyen yaklaşımlara rağmen ayrılıkçı kimlik siyasetleri ve bölücülük içeren bölge esaslı siyasetler üretme çabaları da kabul edilemez.

Üstencilik dili, zafer dili, ayrılıkçılık dili, bütünleşme yerine parçalanmayı öne çıkaran dil şiddetle reddedilmelidir"

DEM PARTİ’DEN YANIT GELDİ

DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan'dan Uçum'un 'dil' eleştirisine "Bize dil uyarısı yapanlar aynı özeni göstermeliler, aynı sorumlulukla yaklaşmalılar" yanıtı geldi.

Doğan açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu kritik eşik yalnızca bize sorumluluk yüklemiyor. Muhalefete de yüklüyor, iktidar partisine de yüklüyor. Bunu hiçbir siyasi partinin kendi gücünü tahkim edeceği bir alana dönüştürmeyeceğimiz bir hassasiyetle yaklaşmamız gerekiyor ve hiç kimse bu süreçten farklı bir güç devşirmeye çalışarak süreci araçsallaştırmamalı"

Öte yandan terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi Bese Hozat önceki gün yaptığı açıklamada 2’nci açılım sürecinde iktidardan istediklerinin ‘Af’ değil, ‘Özgürlük Yasası’ olduğunu açıkladı. Hozat'ın Öcalan’ın da gündeme getirdiği ‘entegrasyon’ kelimesine Hozat da vurgu yaparken, ‘silah bırakma’ ifadesine hiç değinmemesi dikkat çekti.

Hozat iktidarı eleştirerek MHP lideri Devlet Bahçeli'yi böyle övmüştü

“İktidarın halen sürece dönük yaklaşımı çok zayıftır. Aslında kararsızdır. Yani Kürt sorununu demokratik, siyasi temelde çözmeye halen karar vermiş değildir bu iktidar. “Bu süreci gerçekten en iyi okuyan -hakkını vermek lazım- Devlet Bahçeli’dir. Tehlikenin derinliğini görüyor. Bunları görüyor. Ve gelişmelere bakarak, siyasi konjonktüre bakarak böyle kendince bir yol belirlemeye, bir rota çizmeye çalışıyor"