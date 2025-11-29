MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 2’nci açılım süreci, TBMM’de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı’ya gitmesi ile devam etti.

Komisyonda yer alan MHP'li Feti Yıldız, AKP'li Hüseyin Yayman ve DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in vatana ihanetten hükümlü Abdullah Öcalan ile 24 Kasım’da İmralı’da görüşme gerçekleştirdi. CHP ve Yeni Yol grubu ise ziyarette yer almamıştı.

AF DEĞİL ‘ÖZGÜRLÜK YASASI’

4 Aralık’ta toplanacak olan komisyon öncesi DEM Parti’de İmralı’ya giden heyette yer alan Gülistan Koçyiğit, ziyarette tüm merak edilenleri terör örgütü PKK'ya yakın Mezopotamya Ajansı’na konuştu. Koçyiğit’in aktardığı bilgiye göre; Öcalan, Suriye’de yer alan PKK’nın yan kolu YPG için ‘entegrasyon’ kavramını komisyona sundu.

Bugün ise Medya Haber Televizyonu’nda geçtiğimiz aylarda silah bıraktıklarını açıklayan Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi Bese Hozat’tan da Öcalan ile aynı ifadeler geldi. Bese Hozat’ın verdiği demeçlerde ‘silah bırakma’ kelimesini hiç yer almazken ‘Özgürlük yasası’ ve ‘Entegrasyon’ terimlerine değindiği görüldü.

Hozat’ın açıklamasında yer alan kısım şu şekilde:

“Artık ikinci evreye girdi süreç. Bu ikinci evre, yasal düzenlemeler evresidir. Yani artık bu ikinci dönemde yasal hukuki düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Özgürlük yasalarının çıkması, demokratik entegrasyon yasalarının çıkması gerekiyor. Bu insanlar gidecek; demokratik siyaset, demokratik toplum çalışması yapacak. PKK kadroları, bu Hareket’in kadroları af maf istemiyor. Eve dönüş yasası falan istemiyor. Bir grup için yasa istemiyor. Bilmem şu suç, bu suça göre şey istemiyor. Hiç kimse suç işlememiş, suç işlemediği için de af istemiyor. Af, suç işleyenler için yapılır. Biz suç işlememişiz ki af isteyelim. Biz soykırım altında tutulan, yüz yıldır soykırım saldırılarına maruz kalan bir halkın özgürlük, demokrasi mücadelesini verdik. Varlık, kimlik mücadelesini verdik. Bu çok onurlu bir mücadeledir. Bu mücadeleyi veren insanlar çok onurlu insanlardır. Bu insanların gözü ailede, özel yaşamda, gidip sıradan basit topluma karışmada değil. Bu insanlar özgürlük yasaları istiyor. Herkes için özgürlük. Bu örgütün en tepesindeki yöneticisinden en yeni katılan savaşçısına kadar özgürlük yasası çıkacak. Bu insanlar gidecek, demokratik siyaset yapacak, demokratik toplum çalışması yapacak”

İKTİDARI ELEŞTİRDİ BAHÇELİ’Yİ ÖVDÜ

Komisyonun Öcalan ile görüşmesini ‘yetersiz’ bulan Hozat, anayasa istedi. Hozat, “Türk-Kürt birliği ise; o zaman bu birliğin yolu, Kürt sorununu demokratik çözmekten geçer. Kürtlerin varlığını, kimliğini tanımaktan geçer. Bunu anayasal güvenceye kavuşturmaktan geçer” dedi. İktidarın sürece karşın çok zayıf durduğunun altını çizen Hozat, “İktidarın halen sürece dönük yaklaşımı çok zayıftır. Aslında kararsızdır. Yani Kürt sorununu demokratik, siyasi temelde çözmeye halen karar vermiş değildir bu iktidar” ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli’nin sürece karşı okumasına övgülü sözlerle bahseden terörist Hozat, “Bu süreci gerçekten en iyi okuyan -hakkını vermek lazım- Devlet Bahçeli’dir. Tehlikenin derinliğini görüyor. Bunları görüyor. Ve gelişmelere bakarak, siyasi konjonktüre bakarak böyle kendince bir yol belirlemeye, bir rota çizmeye çalışıyor” dedi.

‘CHP BİR HATA YAPTI AMA BU HATADAN DÖNÜLEBİLİR’

CHP’nin İmralı’ya heyet yer vermemesine ise ‘büyük bir yanlış’ olduğunu söyleyen Hozat, “Gerçekten bu politika, bu yaklaşım iktidara hizmet etmişti. Aslında CHP o klasik politikasından belli ki tam vazgeçememiş… CHP’nin temel handikapı, sorunu nedir? CHP halen o ezber, o eski kodları tam olarak bırakamıyor. CHP sıradan bir parti değil ki! Ana muhalefet partisidir. Yerel seçimlerde Türkiye’nin birinci partisi oldu. Bu önemlidir. Bu anlamda halen her şey bitmiş değil. Bir hata yaptı ama bu hatadan dönülebilir”