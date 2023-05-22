PKK/KCK ve DEAŞ soruşturmalarında 24 gözaltı kararı

Ankara'da, PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik soruşturmalarda toplam 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

PKK/KCK ve DEAŞ soruşturmalarında 24 gözaltı kararı

DHA’nın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında; Ankara'da PKK/KCK adına etkinliklere katılarak terör örgütünün propagandasını yapan 19 şüpheli belirlendi. Ayrıca, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulundukları belirlenen tamamı yabancı uyruklu 5 kişi saptandı. Toplam 24 şüphelinin gözaltına alınması amacıyla Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

PKK/KCK SORUŞTURMASINDA 17 GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik soruşturmada; 19 Mart'ta Çankaya Anıtpark'ta düzenlenen 'Nevruz' etkinliğinde PKK/KCK propagandası yapan şüphelilerin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi. 19 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 5 ilde, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı, yapılan ev aramalarında şüphelilere ait 1 ruhsatsız tabanca, şarjör ve 15 mermi, 1 kurusıkı tabanca ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile fişekler; ayrıca çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel doküman ele geçirildi. Firari 2 şüphelinin yakalanması çalışması sürüyor.

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