PKK’lı teröristlerin sözde silah bırakma görüntüleri ortaya çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında yaptığı çağrı ile başlayan ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde yeni bir adım atıldı. Terör örgütü PKK, İmralı’da tutuklu bulunan bebek katili Öcalan’ın çağrısı sonrası kendilerini feshettiklerini duyuran PKK’lı teröristler bugün Irak’ın Süleymaniye kentinde silah bıraktı. Teröristler, Süleymaniye’de bir mağarada sembolik olarak silah bıraktı.

Sözde Silah bırakma sırasında Türkiye, Kuzey Irak ve Bağdat yönetiminden istihbarat yetkililerinin de yer alacağı aktarılıyor. Eritme kazanında silahların imha edileceği iddia ediliyor.

İlk olarak aralarında örgütün sözde yöneticilerinin de olduğu bir grup sözde silah bıraktı. Sözde silah bırakma tiyatrosunda toplam 30 terörist yer aldı.

TERÖRİSTLER RESMEN AÇIKLADI

Terör örgütü PKK ise silah bıraktıklarını resmi olarak açıkladı. Yapılan açıklamada, demokratik entegrasyon yasalarının çıkarılması temelinde silahları imha ettiklerini belirtirken, "Barış ve Demokratik Toplum sürecinin pratik başarısı için bir iyi niyet ve kararlılık adımı olarak ve bundan sonra özgürlük, demokrasi ve sosyalizm mücadelemizi, demokratik siyaset ve hukuk yöntemiyle yürütmek amacıyla ve demokratik entegrasyon yasalarının çıkarılması temelinde sizlerin huzurunda silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Terör örgütüne yakın kaynaklar görüntülerin 12.00-14.00 saatleri arasında servis edileceğini duyurmuştu. Sözde silah bırakma tiyatrosundan beklenen görüntüler geldi.

İşte o anlar…