PKK’lı teröristlerin sözde silah bırakma görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
PKK’lı teröristlerin sözde silah bırakma görüntüleri ortaya çıktı

PKK’lı teröristlerin Süleymaniye’deki sözde silah bırakma tiyatrosunun görüntüleri ortaya çıktı. Teröristler mağarada gruplar halinde silah bıraktı. Ortaya çıkan görüntüler tiyatro sahnesini aratmadı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında yaptığı çağrı ile başlayan ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde yeni bir adım atıldı. Terör örgütü PKK, İmralı’da tutuklu bulunan bebek katili Öcalan’ın çağrısı sonrası kendilerini feshettiklerini duyuran PKK’lı teröristler bugün Irak’ın Süleymaniye kentinde silah bıraktı. Teröristler, Süleymaniye’de bir mağarada sembolik olarak silah bıraktı.

Sözde Silah bırakma sırasında Türkiye, Kuzey Irak ve Bağdat yönetiminden istihbarat yetkililerinin de yer alacağı aktarılıyor. Eritme kazanında silahların imha edileceği iddia ediliyor.

İlk olarak aralarında örgütün sözde yöneticilerinin de olduğu bir grup sözde silah bıraktı. Sözde silah bırakma tiyatrosunda toplam 30 terörist yer aldı.

TERÖRİSTLER RESMEN AÇIKLADI

Terör örgütü PKK ise silah bıraktıklarını resmi olarak açıkladı. Yapılan açıklamada, demokratik entegrasyon yasalarının çıkarılması temelinde silahları imha ettiklerini belirtirken, "Barış ve Demokratik Toplum sürecinin pratik başarısı için bir iyi niyet ve kararlılık adımı olarak ve bundan sonra özgürlük, demokrasi ve sosyalizm mücadelemizi, demokratik siyaset ve hukuk yöntemiyle yürütmek amacıyla ve demokratik entegrasyon yasalarının çıkarılması temelinde sizlerin huzurunda silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Terör örgütüne yakın kaynaklar görüntülerin 12.00-14.00 saatleri arasında servis edileceğini duyurmuştu. Sözde silah bırakma tiyatrosundan beklenen görüntüler geldi.

İşte o anlar…

ekran-goruntusu-2025-07-11-124335.png

ekran-goruntusu-2025-07-11-124319.png

ekran-goruntusu-2025-07-11-124450.png

ekran-goruntusu-2025-07-11-124435.png

ekran-goruntusu-2025-07-11-124607.png

ekran-goruntusu-2025-07-11-124719.png

ekran-goruntusu-2025-07-11-124821.png

ekran-goruntusu-2025-07-11-124810.png

ekran-goruntusu-2025-07-11-124919.png

ekran-goruntusu-2025-07-11-124905.png

ekran-goruntusu-2025-07-11-125023.png

ekran-goruntusu-2025-07-11-124958-001.png

ekran-goruntusu-2025-07-11-125137.png

Son Haberler
Kuyumcuda milyonluk vurgun yaptılar! Sınır kapısında yakalandılar
Kuyumcuda milyonluk vurgun yaptılar! Sınır kapısında yakalandılar
Bebek katili Öcalan, Bahçeli'yi öve öve bitiremedi! Öyle bir örnek gösterdi ki ülkücüler bile dondu kaldı... Kimse inanamadı...
Bebek katili Öcalan, Bahçeli'yi öve öve bitiremedi! Öyle bir örnek gösterdi ki ülkücüler bile dondu kaldı... Kimse inanamadı...
Bunaltıcı sıcaklardan kaçanlara hayat kurtaran yayla uyarıları
Bunaltıcı sıcaklardan kaçanlara hayat kurtaran yayla uyarıları
LGS’de tam puan alan öğrenci sayısı ortaya çıktı
LGS’de tam puan alan öğrenci sayısı ortaya çıktı
Kerim Ülker, Dünya ile yollarını ayırdı
Kerim Ülker, Dünya ile yollarını ayırdı