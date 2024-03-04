PKK’nın sözde gençlik sorumlusu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK’nın sözde gençlik sorumlusu olan Sara Hogir Riha kod isimli Gülsün Silgir’i Kuzey Irak’ta bulunan Süleymaniye’de etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması içinde bulunan Sara Hogir Riha kod adlı Gülsün Silgir'in, Irak'ın Süleymaniye kırsalındaki Pencevin ilçesinde bulunduğunu belirledi. Terörist Silgir, MİT'in gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi.

Terör örgütünün sözde gençlik hareketi içinde yer aldığı, 2011'den bu yana eylemlere katıldığı ve gençleri kandırarak örgüte kadro kazandırma faaliyetlerini organize ettiği belirlenen Silgir'in, 2021'den bu yana da Süleymaniye kırsalında faaliyet yürüttüğü tespit edildi.