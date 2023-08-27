PKK'nın sözde Irak-Suriye kurye sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Irak-Suriye kurye sorumlusu "Doğan" kod adlı Kadri Encu’yu düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

KAYNAK: İHA
PKK'nın sözde Irak-Suriye kurye sorumlusu etkisiz hale getirildi

"Doğan" kod adlı terörist Kadri Encu’yu ilk defa Türkiye’de eylem gerçekleştirmek üzere örgütsel eğitimler aldığı dönemde takibe alan MİT, yeni bir görev için bulunduğu bölgeden ayrılan Encu’nun peşini bırakmadı. MİT’in sahadaki ajanları, Kadri Encu’nun attığı adımları uzun soluklu bir çalışmayla izlemeye devam etti. MİT, teröristin son olarak Irak Gare’ye geçtiğini belirledi.

MİT ajanları, PKK/KCK’nın sözde Irak-Suriye kurye sorumlusu olarak faaliyet gösteren Encu’nun her adımını izlemeye başladı. Kadri Encu’nun Irak ve Suriye arasındaki terörist geçişleri ile silah-mühimmatların aktarılmasında rol aldığı tespit edildi. MİT’in yerdeki unsurları Irak’taki Pençe operasyonlarına karşı eylem düzenleyecek terörist grupların Gare, Zap, Metina ve Haftanin arasındaki geçişlerinin de Kadri Encu tarafından sağlandığını belirledi. Bunun üzerine MİT operasyon için hazırlıklara başladı.

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MİT, Encu’yü adım adım takip etmesi için saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi. MİT, hassas bir takiple Gare’de yeni bir eylem grubunun toplandığını belirledi. MİT’in yerdeki ajanları, Encu’nun eylem grubuyla toplantı yapacağını öğrendi. MİT operasyon için düğmeye bastı. Nefes kesen takip sonrası terörist diğer örgüt mensuplarıyla birlikte toplantı halindeyken etkisiz hale getirildi.

Kadri Encu, örgütün kırsal kadrolarına 2006’da katıldı ve Irak Zap bölgesine geçerek, Türkiye’de eylem gerçekleştirmek üzere örgütsel eğitimler aldı. Daha sonra Irak'ın Haftanin bölgesine geçerek örgütün kurye çalışmalarında tecrübe edinen Encu, 2015-2017 yılları arasında PKK/KCK'nın sözde Yürütme Konseyi Üyesi "Abbas" kod adlı Duran Kalkan’ın korumalığını yaptı. Ocak 2018’de sözde Irak-Suriye aktarım sorumlusu olarak Irak Gare alanına geçti. Kurye sorumluluğu dışında örgütün sözde dış ilişkiler biriminin çalışmalarında da yer aldı. Örgüt mensuplarının Irak içerisinde ve Irak-Suriye arasındaki aktarımlarını organize etti.

Bölücü terör örgütüne zaman ve mesafe tanımaksızın her yerde darbe indiren MİT, önümüzdeki süreçte de terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde nokta operasyonlarının aralıksız süreceğini gösterdi.

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