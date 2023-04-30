PKK/YPG'nin sözde askeri istihbarat sorumlusu Sabri Abdullah etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin askeri istihbarat sorumlusu Sabri Abdullah'ı etkisiz hale getirdi.

PKK/YPG'nin sözde askeri istihbarat sorumlusu Sabri Abdullah etkisiz hale getirildi

Büyükşehirlerdeki eylemlerin talimatını veren sözde askeri istihbarat sorumlusu Mazlum Karamok kod adlı Sabri Abdullah, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Ayn El Arab'da gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT, Sabri Abdullah'ın harekat bölgelerindeki Türk askerlerine ve Türkiye'ye yönelik eylem organizasyonlarının yanı sıra örgüte muhalif şahısların etkisiz hale getirilmesi/kaçırılması, Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama ve silahlı eylem planlama/yönlendirme faaliyetlerini yönettiğini tespit etti.

Bunun üzerine, Sabri Abdullah etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine dahil edildi.

MİT FİZİKİ TAKİBE BAŞLADI

2018 yılında MİT'in gerçekleştirdiği operasyondan yaralı kurtulması üzerine PKK/YPG mensupları, Mazlum Karamok kod adlı Abdullah'ı korumak amacıyla öldüğü yönünde bilgi yaymaya başladı.

Abdullah'ın sağ olduğu ve sözde sorumlu olarak Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in talimatıyla MİT mensuplarına eylem hazırlığı yaptığı tespit edildi.

Faaliyetleri takibe alınan Abdullah, son olarak büyükşehirlerde gerçekleştirilecek eylemlerin planlanması ve organize edilmesi faaliyetlerini yönetiyordu. Bu kapsamda öncelikli hedef olarak belirlenen Sabri Abdullah, saha ajanları tarafından Ayn El Arab'da takibe alındı.

Mazlum Karamok kod adıyla örgütsel görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Ayn El Arab'da iken, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

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