Plajdan 1 saate 200 torba çöp çıktı

Kaynak: İHA
Plajdan 1 saate 200 torba çöp çıktı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen plaj temizlik çalışmasında önemli bir çevre temizliği gerçekleştirildi.

Barbaros ve Gündal Plajlarında yapılan temizlik etkinliğine yaklaşık 100 kişi katıldı. Bir saat süren temizlik çalışması sonucunda yaklaşık 200 torba çöp toplandı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, çevre bilincini artırmak ve insanları çevreye daha duyarlı hale getirmek amacıyla bu etkinliğin yapıldığını belirttiler.

Katılımcılar, "Güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Çevre Haftası'na özel yaptığımız bu etkinlikte, insanlar olarak çevreye verdiğimiz zararları en aza indirmek için çaba içerisindeyiz. Hem Barbaros hem de Gündal plajını temizleyerek insanları bilinçlendirmek istedik" ifadelerini kullandılar.

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