Plasenta analizinde yapay zekâ destekli yenilik

Northwestern Medicine ve Penn State üniversitelerindeki bilim insanları, doğum anında plasentaları hızlıca değerlendirebilen yeni bir yapay zeka (AI) aracını tanıttı. "PlacentaVision" adı verilen bu yenilikçi yazılım, basit bir plasenta fotoğraflarını analiz ederek enfeksiyon ve yenidoğan sepsisi gibi yaşamı tehdit eden sorunları erken tespit edebiliyor. Araştırma, 13 Aralık'ta Patterns dergisinde yayımlandı ve derginin kapağında yer aldı.

Penn State'”en Dr. Alison Gernand, bu aracın fikrini global sağlık alanındaki çalışmalarından ilham alarak geliştirdiğini belirtti. “Birçok yerde plasenta incelemesi yapılmadan atılıyor. Bu, erken müdahale şansını kaçırıyor ve hem anne hem de bebek için ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor” diyen Gernand, bu aracın fark yaratacağını vurguladı.

PLASENTA İNCELEMESİNİN ÖNEMİ

Plasenta, gebelik boyunca anne ve bebek sağlığı için hayati bir rol oynasa da, doğum sonrasında genellikle ayrıntılı inceleme yapılmaz. Bu durum, özellikle sağlık kaynaklarının kısıtlı olduğu bölgelerde daha yaygın. PlacentaVision, bu boşluğu doldurarak enfeksiyon gibi ciddi sorunları erken tespit etmeyi mümkün kılıyor.

Northwestern Üniversitesinden Dr. Jeffery Goldstein, geliştirme sürecinde önemli bir rol oynadı. Goldstein, "Neonatal yoğun bakımda tedavi gören bir bebek için saniyeler bile kritik olabilir. Bu aracın sunduğu hızlı teşhis sayesinde, tıbbi kararlar günler öncesinde alınabilir” dedi.

YAPAY ZEKA İLE DAHA AKILLI VE KAPSAMLI ANALİZ

PlacentaVision, çapraz modal kontrastıf öğrenme yöntemi ile geliştirildi. Bu yöntem, plasenta görüntülerini patolojik raporlarla ilişkilendirerek verileri anlamasını sağlıyor. 12 yıllık bir süreyi kapsayan geniş veri setleriyle model öğretildi. Bunun yanında, farklı fotoğraf çekim koşullarını simüle eden stratejiler kullanılarak aracın dayanıklılığı artırıldı. Sonuçta, PlacentaCLIP+ adı verilen ve farklı popülasyonlarda tutarlı performans sergileyen bir model ortaya çıktı.

Aracın özellikle düşük kaynaklı hastanelerde, patoloji laboratuvarı bulunmayan yerlerde doktorların enfeksiyon gibi sorunları hızlıca tespit etmelerine yardımcı olması hedefleniyor. Aynı zamanda, iyi donanımlı hastanelerde hangi plasentaların ayrıntılı incelemeye ihtiyacı olduğunu belirlemede verimliliği artıracak.

KÜRESEL KULLANIMA HAZIRLIK

Araştırmacılar, PlacentaVision'ı daha akıllı hale getirmek için klinik veriler ekleyerek tahmin yeteneklerini geliştirmeyi planlıyor. Ayrıca, farklı hastanelerde test edilerek aracın çeşitli koşullarda işlevselliği onaylanacak.

Penn State'ten Dr. James Z. Wang, aracın küreseñl kullanıma uygun hale getirilmesi için çekim koşulları ve klinik ortamlarındaki çeşitliliği yönetmenin kritik olduğunu vurguladı. Wang, "Aracın çok farklı senaryolarda tutarlı performans göstermesi önemliydi” diye ekledi.

PlacentaVision'ın geliştiricileri, aracı akıllı telefon uygulaması veya tıbbi kayıt yazılımına entegre etmeyi planlıyor. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde minimal eğitimle doktor ve hemşirelerin plasentaları fotoğlayarak anında geri bildirim alabilmesi mümkün olacak. Bu yenilik, hem anne hem de bebeklerin hayatını iyileştirme potansiyeli taşıyor.