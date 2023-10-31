Plastik fabrikasında kimyasal tank patladı

Kocaeli’de bir plastik fabrikasında kimyasal tank patladı. Olayın ardından yangının çıktığı iş yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

KAYNAK: İHA
Plastik fabrikasında kimyasal tank patladı

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Olay Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir plastik fabrikasında meydana geldi. Kimyasal tankta gerçekleşen patlamanın ardından yangının çıktığı iş yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın güçlükle kontrol altına alınırken, olayda 1'i ağır 3 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi Hasköy Sanayi Sitesinde bulunan plastik fabrikasında kimyasal tank patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından iş yerinde yangın çıktı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi.

Patlama sırasında bir kişinin ağır yaralandığı, 2 kişinin ise dumandan etkilendiği öğrenildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol almak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise yaralanan ve dumandan etkilenen işçilere müdahale etti.

YANGIN ÇATIYA SIÇRADI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında yangın çatıya sıçradı. İş yerini saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı. KBRN ekipleri ise olay yerinde radyasyon incelemelerinde bulunuyor.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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