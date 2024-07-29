Platonik aşkın nedeni nedir ?

Şarkılar onun için bestelenir...Hiç bir söz onu anlatmaya yetmez bile..Onu anlatacak bir ifade yok...Bugüne kadar kimse bulamadı. İnsanın benliğini silecek kadar güçlü.

Aşkın genel tarifi bir kişiye olan sevgi, bağlanma duygusu olarak gösterilse de platonik aşıklar da aşklarıyla acı yaşarlar. Platonik aşk nedir? Tek taraflı karşılığı olmayan bir aşktır, platonik aşk.

İnsanlar genellikle genç yaşta, ergenlik döneminde platonik aşka tutulduğu iddia edilir. Aslında bilinen tam aksi olduğu öne sürülür. Platonik aşk sadece ergenlik döneminde görülmediğini söyleyenlerin sayısı az değil. Yetişkinlerde de bu durum sıklıkla görülmekte.

PEKİ PLATONİK NEDİR? NEDEN İNSANLAR KARŞILIKSIZ AŞKA TUTULUR?

Umutlanırlar ama bu umut hep hüsranla sonuçlanır. Söylemeye cesaret edemezler bu duyguyu içlerinde yaşar. Sevdikleri kişinin her hareketinden bir anlam çıkarmaya çalışırlar. İşte bu haretlerden hislere kapılarak umutlansalar da bazı kötü sonuçlara bile yol açar. Platonik aş yaşayan kişi hayatta sadece aşık olduğu kişilerin mutlu edeceğine inanır, ona göre davranışlar sergiler. Her şey platonik aşk yaşadığı kişinin dışında hiç bir anlamı yoktur. Peki bu duygulara karşılık bulunmazsa ne olur.

Karamsarlık ve depresyona girme eğilimiyle birlikte takıntıya dönüşürse, olanlar olabilir. Aşık olduğu kişiyi takip etme, zarar verme, taciz, tecavüz gibi platonik aşkına zarar vermeye yönelik yıkıcı eylemlerde bulunabileceği öngörüler arasında.

HAYALLERİNE Mİ AŞIKLAR

Platonik aşk yaşayan kişi aslında hayallerine mi aşıktır. Hayallerinde oluşturduğu kişiyi bedenine mi yükler? Onu hayal ettiği gibi inanır, böylece gerçekte olanı değil görmek yada inanmak istediği kişiye aşık olur