PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro özellikleri neler?

Sony, PlayStation 5'in Pro sürümünü kullanıcılar ile buluşturmaya hazırlanırken PlayStation 5 Pro’nun çıkış tarihi ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro özellikleri neler?

PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro özellikleri neler?

PlayStation 5 Pro ve Slim modelinin çıkışını bekleyen kullanıcılar Sony tarafından PlayStation 5 Pro’ya ilişkin detayların resmi olarak açıklanmasını bekliyor. Peki, PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro özellikleri neler?

Sony, PlayStation 5'in Pro sürümünü kullanıcılar ile buluşturmaya hazırlanıyor. Söylentilere göre, PS5 Pro ile beraber performans iyileştirmelerine odaklanılacak.

Sony'nin PlayStation 5 Pro modelinin üzerinde çalıştığı öne sürüldü. PS4 Pro'da olduğu gibi, PS5 Pro'nun da büyük ölçüde konsolun performans gücünü artırmaya odaklandığı belirtildi.

İyileştirilmiş FPS, hızlandırılmış izleme ile birlikte 4K'da daha istikrarlı performans öncelik olarak belirlendi. PS5 Pro'nun bir diğer odak noktasının da 8K oyun deneyimi olduğu vurgulandı.

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PLAYSTATİON 5 PRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

PlayStation 5 Pro ve Slim modeli hakkında resmi olarak bir duyuru yapılmasa da, konsolun Pro modelinin 2024 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Insider Gaming'in aktardığına göre, PlayStation 5 Pro Kasım 2024'te piyasaya sürülecek. PS4 Pro, normal modelden 3 yıl sonra gelmişti ve görünüşe göre Sony'nin PS5 Pro için acele etmediği aktarıldı.

PLAYSTATİON 5 PRO ÖZELLİKLERİ NELER?

Pro konsolun çeşitli özellikleri de ortaya çıktı. Konsol 'Project Trinity' olarak adlandırılıyor.

Modelin demo ünitelerinin test edildiği ve oyun geliştiricilerine, geliştirme kitlerinin Kasım 2023'e kadar gönderileceği vurgulandı.

Öte yandan PS5 Pro'nun Sony'nin PlayStation 6'dan önceki son büyük donanımı olacağı öne sürüldü. PS5 Slim'in Pro'dan önce gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

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