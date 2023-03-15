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PlayStation 5 Pro'nun çıkış tarihi sızdı

Oyun severlerin merakla beklediği PlayStation 5 Pro'nun çıkış tarihi sızdı. Cihazın 2024'ün sonunda satışa sunulacağı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 09:49
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PlayStation 5 Pro ne zaman piyasada olacak

PlayStation 5 Pro'nun çıkış tarihi sızdı
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Oyun sektörünün ve oyun severlerin sevilen konsolu PlayStation 5'im çıkış tarihi ile ilgili bazı sızıntılar ortaya çıktı.

İddialara göre konsol test aşamasına girdi. Sony, PS5 Pro’yu 2024’ün sonlarında piyasaya sürmek istiyor olabilir olarak tanımlandı.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Sony’nin bu yılın sonlarında çıkarılabilir sürücüye sahip yeni bir PlayStation 5’i piyasaya sürmeye hazırlandığı iddia edilmişti. Son raporlar da bu iddiayı destekler nitelikte. PS5 Pro’nun çıkarılabilir disk desteğine sahip olup olmayacağı bilinmese de, birincil hedefi grafik kalitesinde artış sağlamak olacak.

Kaynaklara göre PS5 Pro, oyun dünyasının gelecekte göreceği yeni donanımın yalnızca başlangıcı. Yeni konsolun, üretim ve nakliye maliyetlerini azaltmak için PS5’e alternatif olması bekleniyor.

PS5 Pro teknik özellikleri ile ilgili ayrıntılar henüz bilinmiyor. Ancak PlayStation mimarı Mark Cerny’nin aldığı bir patent, Sony’nin video oyunlarında ray-tracing performansını geliştirmek istediğini gösteriyor. PS4’ten PS4 Pro’ya geçişte olduğu gibi; PS5 Pro’nun gelişmiş görsellere, performansa ve okuma hızına sahip olacağı düşünülüyor.

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