PlayStation 5 satışları düştü

Sony'nin son mali sonuçları, 2024 mali yılının ilk çeyreğinde satılan 3,3 milyon adetten, 2025 mali yılının ilk çeyreğinde satılan 2,4 milyon adete gerilediğini, yani 2024 Nisan-Haziran aylarını kapsadığını ortaya koydu.

Düşüş bekleniyordu çünkü Sony bu mali yıl için genel PS5 satış hedefini geçen yıl hedeflediği 21 milyon birimden, 18 milyon birime düşürmüştü. Bu, başlangıçtaki 25 milyon birimlik satış hedefinden düşüktü.

Diğer taraftan Sony'nin bu dönemde kaydettiği aylık aktif kullanıcı sayısı 116 milyon olarak belirtildi. Bu sayı, geçen mali yılın dördüncü çeyreğindeki 118 milyon kullanıcı sayısından az olsa da artış gösterdiğini ispatlıyor.