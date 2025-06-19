Plevne’de kanlı pusu: Başkent'te katil gölge gibi kayboldu

Olay, dün aksam saatlerinde Plevne Caddesi üzerinde meydana geldi. Cemil Budak, oturduğu binaya girerken kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vuruldu. Budak, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cemil Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaptı. İncelemenin ardından Budak'ın cansız bedeni Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.