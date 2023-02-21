Poco C55 telefon modelinin fiyatı ortaya çıktı. Özellikleri de açıklandı

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Poco C55, arka paneldeki deri tasarımıyla dikkatleri çekiyor. Cihaz, 12 nm üretim sürecinden geçen MediaTek Helio G85 işlemcisinden güç alacak.

Fiyatların ise 110 Eurodan başladığı belirtildi.

İşlemci, altı adet 1.8 GHz hızında Cortex-A55 çekirdeklerine sahip ve grafik ihtiyacını Mali-G52 MC2 ile karşılıyor.

Poco cihazının arka tarafta geniş bir kamera adası bulunuyor. 50 Megapiksel ana kameraya 2 Megapiksel derinlik sensörü eşlik ediyor. Panda Glass korumalı 6,71 inç HD+ ekran, standart 60Hz yenileme hızı ile kullanıcı karşısına çıkıyor. Ekranın üst ve orta kısmında yer alan çentikte 5 Megapiksel özçekim kamerası yer alıyor.

Kutudan Android 12 tabanlı MIUI 13 ile çıkacak Poco modeli, 4 ve 6 GB RAM seçeneklerine sahip. Ayrıca microSD yuvası aracılığıyla genişletilebilen 64 ve 128 GB depolama seçenekleri sunuluyor. Ayrıca cihazın 5.000 mAh bataryası 10W ile beslenecek.