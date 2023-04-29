Poco F5 ve F5 Pro’nun fiyatları sızdırıldı. Özellikleri de belli oldu

Gelecek günlerde tanıtılacak Poco F5 ve F5 Pro’nun fiyatları ve özellikleri ortaya çıktı.

Poco F5 ve F5 Pro’nun fiyatları sızdırıldı. Özellikleri de belli oldu

Poco F5 ve F5 Pro modellerini yakınca duyuracak. Poco F5 ve F5 Pro’nun fiyatı sızdı.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Poco F5 12GB+256GB sürümü 422 dolar olacağı iddia edildi. Bu fiyatlandırmaya vergiler dahil edilğinde Türkiye pazarı için 16.400TL'lik bir fiyat çıkıyor.

Poco F5 Pro'nun 12GB+256GB modeli ise 537 dolar (20.876 TL), 12GB+256GB sürümü ise 574 dolar (22.315TL) olacağı öne sürüldü.

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POCO F5 PRO BEKLENEN ÖZELLİKLER

Poco F5 ve F5 Pro'nun önceki modellere kıyasla birinci sınıf özellikler sunması bekleniyor. Bununla birlikte F serisinin tepe modeli, ön tarafta QHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inçlik büyük bir AMOLED ekranla gelecek. Ayrıca bu ekrana Corning Gorilla Glass 5 ve ekran altı parmak izi tarayıcı eşlik edecek. Ayrıca üçlü arka kamera kurulumu, çift SIM desteği, 5G, WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB-C ve bir dizi sensöre sahip olacak

POCO F5 BEKLENEN ÖZELLİKLER

Ön tarafta FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,67 inç AMOLED ekranla desteklenen cihaza, 12 GB'a kadar RAM, 256 GB dahili depolama ve Qualcomm Snapdragon 7+ Gen2 işlemci eşlik edecek. Arka bölümünde ise Poco F5'in, 64MP birincil, 8MP ultra geniş ve 2MP makro olmak üzere üçlü kamera kurulumunundan destek alması bekleniyor. Ön tarafta ise 16MP selfie sensörü bulunacak.

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