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Poco X5 Pro tasarımı sızdırıldı. Teknik özellikleri belli oldu

Çinli elektronik şirketinin üretmiş olduğu Poco X5 Pro cihazının tasarımı ve teknik özelliklerine dair bilgiler sızdırıldı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 11:16
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Poco X5 Pro tasarımı ortaya çıktı

Poco X5 Pro tasarımı sızdırıldı. Teknik özellikleri belli oldu
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Poco X5 Pro'nun tasarımı ve teknik özellikleri paylaşıldı. İşlemci olarak Snapdragon 778G kullanılacağı ve bir adet 2.4 GHz hızında Cortex-A78, üç adet 2.2 GHZ hızında Cortex-A78 ve dört adet 1.9 GHz hızında Cortex-A55 çekirdeklerine sahip olacağı aktarıldı.

Cihazın, 6.67 inç büyüklüğünde, 120 Hz ekran yenileme hızında Full HD+ AMOLED ekranla piyasaya sürüleceği düşünülüyor. Akıllı telefonun arka panelinde makro kamerayla birleştirilmiş olarak 108 Megapiksel ana ve bir tane de ultra geniş açılı lens bulunacağı ifade edildi. Ön kamerası ise 16 Megapiksel olacak.

Poco X5 Pro, 67W hızlı şarjla destelenen 5.000 mAh bataryadan güç alacak. 8GB RAM ve 256 GB dahili depolama seçeneği belirtilen akıllı telefonun farklı seçeneklerle de geleceği düşünülüyor.

Cihazı ne zaman ve hangi fiyat etiketiyle satılacağına dair ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

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