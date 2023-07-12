Polat Alemdar'ın dizideki kızını görenler tanıyamıyor

Kurtlar Vadisi dizisinin tekrar bölümleri günümüzde bile izleniyor. Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'ın kızı Elif'i canlandıran Doğa Sakarya sosyal medyada gündem oldu.

Sevgilisi Elif'in ölümüyle yıkılmış ve Hatice Şendil’in hayat verdiği Ebru karakteriyle evlenip çocuk sahibi olan Polat Alemdar, kızına çok sevdiği sevgilisinin adını vermişti.

KURTLAR VADİSİ'NİN ÇOCUK YILDIZI GENÇ KIZ OLDU

Polat Alemdar’ın kızını çocuk oyuncu Doğa Sakarya canlandırmıştı. Kurtlar Vadis'nde 5 sezon yer alan çocuk oyuncu, şimdilerde güzel bir genç kız oldu.

Samsun'da yaşayan genç kız okçuluk sporuyla ilgileniyor. Kurtlar Vadisi fanları Ceyda Sakarya'nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlara "Polat Alemdar'ın kızı büyümüşsün", "Kocaman olmuşsun Elif", "Polat Alemdar'dan istemeye çekiniyorum ya, müthişsin" gibi yorumlar geliyor.