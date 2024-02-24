Polat Alemdar'ın fabrikasında patlama

Kaynak: İHA
Polat Alemdar'ın fabrikasında patlama
Türkiye’nin kült dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakteriyle büyük bir üne kavuşan Necati Şaşmaz’ın Bolu'da bulunan fabrikasında patlama oldu.

Türkiye’de çok uzun yıllar dizi hayatını devam ettiren Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz’ın Gerede’de bulunan Novawood adındaki ahşap palet fabrikasında yangın çıktı.

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Alınan bilgiye göre, fabrikanın üretim alanının dışında olan siloların içindeki talaşlar alevlendi. Alevlenen talaşlar patlamaya sebep verdi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edildi. Gelen ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi. Herhangi bir yaralananın çıkmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Ekipler tarafından kontrol altına alınan yangın sonrasında fabrikada üretim hız kesmeden devam etti.

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