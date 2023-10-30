Polat Alemdar'ın kardeşlerinin davasında karar çıktı. Dolandırıcılıkla suçlanıyorlardı

Necati Şaşmaz’ın iki kardeşinin de yargılandığı ‘dolandırıcılık’ davasında karar çıktı. Mahkeme, Pana Yapı’nın sahibi Tayyar Raci Şaşmaz ve kardeşi Mahir Şaşmaz’ın da aralarında olduğu 13 kişi için beraat kararı verdi.

Polat Alemdar'ın kardeşlerinin davasında karar çıktı. Dolandırıcılıkla suçlanıyorlardı

HalkTV’nin haberine göre; İstanbul Kadıköy Fikirtepe’de inşa edilmesi planlanan Brooklyn Park ve Brooklyn Life projelerinde satışı yapılan 1200 daire hak sahiplerine teslim edilmedi.

Mağdurların şikayeti üzerine aralarında, Kurtlar Vadisi dizisinde ‘Polat Alemdar’ karakteri ile dünyanın birçok yerinde tanınan oyuncu Necati Şaşmaz’ın kardeşleri Raci Şaşmaz ve Mahir Şaşmaz’ın yanı sıra şirketin CEO’su Kürşat Coşkun Ufuk’un da olduğu 13 kişiye dava açılmıştı. Sanıkların bin 310’ar yıla kadar hapsi talep edilmişti.

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13 SANIK İÇİN DE BERAAT KARARI

İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 18’inci duruşması kısa süre önce karara bağlandı. Mahkeme, Tayyar Raci Şaşmaz, Ahmet Mahir Şaşmaz, Kürşat Coşkun Ufuk, Ali Mert Dingil, Aydoğan Selimoğlu, Burcu Gülhan Dursun Güven, Fatih Varilci, Halil Koç, Hızır Selimoğlu, Muhit Kayaoğlu, Murat Aydınlı, Nazım Selimoğlu, Necdet Yalçın, Numan Tüfekçi, Hakan Usullu, Sadettin Namoğlu, Sercan Çadırcı, Sevim Koç ve Yasin Oğuz Ufuk hakkında beraat kararı verdi. Şikâyetçilerin, anılan kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşımaları bekleniyor.

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ŞİRKETİ, ÇAYCIYA DEVRETTİLER

Beraat kararı verilen dosyada, dev projenin bağlı olduğu Raci Şaşmaz’a ait Pana Yapı’nın, şirkette çaycı olarak çalışan Muhammed Muhit Kayaoğlu’na devredildiği bilgisi yer almıştı. Anılan projede mağdur olanlar arasında eski milletvekili İhsan Özkes de yer alıyordu.

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ŞAŞMAZ'IN 400 MİLYON LİRA KAÇIRDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Yargılama sürecinde, sanıklar birbirlerini suçlamıştı. Sanıklar şirketin içini boşaltmakla suçlanırken, bazı sanıklar ise, Raci Şaşmaz'ın şirketten 350-400 milyon lira kaçırdığını iddia etmişti. Soruşturma kapsamında 6 kişi ile birlikte tutuklanan Pana Yapı'nın eski CEO'su Kürşat Coşkun Ufuk ise bir süre sonra tahliye edilmişti.

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