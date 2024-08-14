Polestar, ABD'de üretime başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Polestar, ABD'de üretime başladı

İsveçli elektrikli araç üreticisi Polestar, 3 SUV modelinin üretimini ABD'de başlattığını duyurdu.

ABD ve Avrupa'nın son dönemde Çin'de üretilen otomobillere uyguladığı yüksek vergiler, birçok otomobil üreticisini üretimlerinin bir kısmını diğer ülkelere taşıma planlarını hızlandırmaya yöneltti.

Çoğunluğu Çinli Geely'ye ait olan Polestar, araçlarını Çin'de üretiyor ve denizaşırı pazarlara ihraç ediyor. Volvo'nun Güney Carolina'daki ABD fabrikasında üretilen Polestar 3, ABD ve Avrupa'daki müşterilere satılacak.

İcra Kurulu Başkanı Thomas Ingenlath Salı günü Reuters'a yaptığı açıklamada "Polestar 3'ün üreteceğimiz hacminin büyük kısmına bakarsanız, elbette bu hacmin büyük kısmı Güney Carolina fabrikasından çıkacak" dedi.

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