Poligonda silah ve mermi çalmıştı! 16 yaşındaki çocuk yakayı ele verdi

Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta bir poligondan silah ve mermi çaldıktan sonra kaçan 16 yaşındaki H.E., 3'üncü günde özel harekat, dron ve köpek destekli operasyonla yakalandı. Şüpheli emniyete götürülürken, silahların da ele geçirildiği öğrenildi.

Olay, önceki gün merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki bir poligonda yaşandı. Alınan bilgiye göre, şüpheli H.E. (16) poligondan 2 silah ve 300 adet mermi çalıp kaçtı.

İhbar üzerine polis, şahsı yakalama çalışmalarına başladı. Şehrin farklı noktalarından gelen ihbarlar ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis geniş çaplı saha taraması yaptı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ BÖLGEYİ ABLUKAYA ALDI

En son bu gece Dulkadiroğlu ilçesi Beyazıtlı Mahallesi'ndeki bir bağ evinde sabahladığı, kebapçıdan yemek istediği belirlenen şüphelinin yakalanması için özel harekat polisleri bölgeyi ablukaya aldı. Fark edildiğini anlayıp kaçan şüphelinin bir damda görülmesi üzerine dron ve köpek destekli yapılan operasyonda şüpheli H.E. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Silahların da ele geçirildiği öğrenildi.

Şüpheli şahsın kendilerinden kebap istediğini belirten işletme sahibi Mustafa Nahırcı, çocuğu ilk salı günü gördüklerini, dün ise fotoğrafını görünce aranan kişi olduğunu anladıklarını ve polise ihbar ettiklerini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bağırsakları rahatlatıp makine gibi çalıştırıyor! Yoğurttan 10 kat faydalı
Peynirden çikolataya yine yok yok! Bakanlık ünlü markaları tek tek ifşa etti
Mahsun Kırmızıgül ateş püskürdü! 'Cenazeme gelmeyin' diyerek vasiyetini açıkladı
Nefesler tutuldu! 12 Dev Adam EuroBasket'te final için Yunanistan'a karşı
Borsa güne düşüşle başladı! (12 Eylül 2025)
