Poligonda silah ve mermi çalmıştı! 16 yaşındaki çocuk yakayı ele verdi

Olay, önceki gün merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki bir poligonda yaşandı. Alınan bilgiye göre, şüpheli H.E. (16) poligondan 2 silah ve 300 adet mermi çalıp kaçtı.

İhbar üzerine polis, şahsı yakalama çalışmalarına başladı. Şehrin farklı noktalarından gelen ihbarlar ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis geniş çaplı saha taraması yaptı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ BÖLGEYİ ABLUKAYA ALDI

En son bu gece Dulkadiroğlu ilçesi Beyazıtlı Mahallesi'ndeki bir bağ evinde sabahladığı, kebapçıdan yemek istediği belirlenen şüphelinin yakalanması için özel harekat polisleri bölgeyi ablukaya aldı. Fark edildiğini anlayıp kaçan şüphelinin bir damda görülmesi üzerine dron ve köpek destekli yapılan operasyonda şüpheli H.E. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Silahların da ele geçirildiği öğrenildi.

Şüpheli şahsın kendilerinden kebap istediğini belirten işletme sahibi Mustafa Nahırcı, çocuğu ilk salı günü gördüklerini, dün ise fotoğrafını görünce aranan kişi olduğunu anladıklarını ve polise ihbar ettiklerini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.