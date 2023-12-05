Polis 55 ruhsatsız silah ele geçirdi. 6 kişi tutuklandı

Adana’da bir hafta boyunca yapılan çalışmalarda 55 ruhsatsız silah ele geçirirken, ruhsatsız tabanca yakalatan 6 kişi de tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Polis 55 ruhsatsız silah ele geçirdi. 6 kişi tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, “Huzurunuz Gururumuzdur” sloganı çerçevesinde vatandaşların can ve mal güvenliği için ekiplerini seferber etti.

Araştırma ve devriye ekiplerinin yanı sıra gece saatlerinde çarşı ve mahalle bekçileri de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bir hafta boyunca yapılan asayiş uygulamalarında şüphelilerin üst, ev ve araçlarında yapılan aramada, 30 ruhsatsız tabanca, 20 ruhsatsız tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 1346 mermi, 469,4 gram narkotik madde ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı GBT sorgularında ise çeşitli suçlardan aranan 278 kişi yakalandı.

Öte yandan, 5 çalıntı araç yakalanarak sahibine teslim edildi. Ruhsatsız tabanca yakalatan 6 kişi ise tutuklandı.

aw091509-01.jpg

Öne Çıkanlar
Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka fon davasının nereye varacağını açıkladı. 'Fatih Terim ne yapacak duydum' dedi
Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka fon davasının nereye varacağını açıkladı. 'Fatih Terim ne yapacak duydum' dedi
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü önemi nedir?
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü önemi nedir?
Kadınlar seçme ve seçilme hakkını ilk ne zaman elde etti? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir?
Kadınlar seçme ve seçilme hakkını ilk ne zaman elde etti? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Denizcilikte telsiz kanalları hangileridir?
Denizcilikte telsiz kanalları hangileridir?
Son Haberler
Rüyada timsah görmek ne demek? Rüyada timsah görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada timsah görmek ne demek? Rüyada timsah görmek neye işaret?
Nijerya Devlet Başkanı Tinubu. '85 sivilin öldüğü saldırı soruşturulmalı' Dünya
Nijerya Devlet Başkanı Tinubu. '85 sivilin öldüğü saldırı soruşturulmalı'
İstanbul'da bir ay yaşamanın maliyeti 47 bin lirayı aştı. Gel de yaşa Ekonomi
İstanbul'da bir ay yaşamanın maliyeti 47 bin lirayı aştı. Gel de yaşa
Merapi Yanardağı'ndaki patlamalarda ölen dağcıların sayısı 22'ye yükseldi Dünya
Merapi Yanardağı'ndaki patlamalarda ölen dağcıların sayısı 22'ye yükseldi
A Milli Takımımızın Gürcistan maçı ilk 11'i belli oldu Spor
A Milli Takımımızın Gürcistan maçı ilk 11'i belli oldu
Elektrik kontağı yüzünden çıkan yangın evi kül etti Gündem
Elektrik kontağı yüzünden çıkan yangın evi kül etti
Sevil Uyar’dan müjdeli haber geldi Magazin
Sevil Uyar’dan müjdeli haber geldi