Polis araçları tek tek durdurup kontrol etti! Ehliyetler iptal edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Edirne’de il genelinde eş zamanlı yapılan denetimlerde, alkollü sürücülere idari para cezası verilip ehliyetlerine el konuldu.

Edirne'de polis uygulamasında durdurulan sürücülerden alkollü olduğu tespit edilenlere idari para cezası uygulanırken, ehliyetlerine de el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünce Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen uygulamada araçlar tek tek durduruldu. Sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü yapılırken, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları gerçekleştirildi. Araçların bagajları ve iç kısımları da didik didik arandı.

Genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça karışan unsurların tespit edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan uygulamaya emniyetin birçok birimi destek verdi. Yapılan denetimlerde birçok araç sürücüsünün alkolü olduğu belirlendi. Alkollü olduğu tespit edilen sürücülere idari para cezası uygulanırken, ehliyetlerine de el konuldu.

Uygulama noktalarını ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da ekiplerden bilgi aldı. Polis ekipleri kent merkezinde denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Polis araçları tek tek durdurup kontrol etti! Ehliyetler iptal edildi

Polis araçları tek tek durdurup kontrol etti! Ehliyetler iptal edildi

Polis araçları tek tek durdurup kontrol etti! Ehliyetler iptal edildi

Polis araçları tek tek durdurup kontrol etti! Ehliyetler iptal edildi

Polis araçları tek tek durdurup kontrol etti! Ehliyetler iptal edildi

Polis araçları tek tek durdurup kontrol etti! Ehliyetler iptal edildi

Polis araçları tek tek durdurup kontrol etti! Ehliyetler iptal edildi

Son Haberler
AKP'li Şamil Tayyar 'Taş üstünde taş kalmaz' diyerek açıkladı
AKP'li Şamil Tayyar 'Taş üstünde taş kalmaz' diyerek açıkladı
Galatasaray Okan Buruk'un istediği oyuncuyu İstanbul'a getiriyor
Galatasaray Okan Buruk'un istediği oyuncuyu İstanbul'a getiriyor
Antrenör Susamış’ın acı günü
Antrenör Susamış’ın acı günü
İmamoğlu'nda yangın!
İmamoğlu'nda yangın!
Erdoğan’dan Şehit Ömer Halisdemir'in kızına telefon!
Erdoğan’dan Şehit Ömer Halisdemir'in kızına telefon!