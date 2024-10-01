Polis Cem Garipoğlu’nun mezarında nöbet tutuyor

Münevver Karabulut, 2009 yılında Bahçeşehir'deki bir villada Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü.

Garipoğlu ise 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulunmuştu. Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığına dair iddialar üzerine Karabulut ailesi, avukatları aracılığıyla mezarın açılmasını talep etti.

Talebi kabul eden Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazarak mezarın açılmasını istedi.

Savcılık, Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrin 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de açılmasına karar verdi.

Garipoğlu'nun cesedinden alınacak kemik örnekleri ile kimlik tespiti yapılacağı bildirildi.

Diğer yandan, polis ekiplerinin açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun kabrinin bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenliği sağlamak amacıyla nöbet tuttuğu görüldü.