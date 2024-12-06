Polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

Kaynak: İHA
Polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

Eskişehir'de polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Çalışmalar sonucunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis ekiplerince halkın huzur ve güveninin sağlanması amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar neticesinde, 12 bin 625 adet sentetik ecza hapı, 184,26 gram bonzai, 3 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 41 adet fişek, 0,87 gram metamfetamin ele geçirildi.

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Çalışmalar çerçevesinde yakalanan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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