Polis helikopteri düştü! 3 kişi öldü. Tayland'da facia

Düzenleme: Kaynak: İHA
Polis helikopteri düştü! 3 kişi öldü. Tayland'da facia

Taylan'da polis helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Tayland'ın batısında korkutan bir kaza meydana geldi. 4 kişiyi taşıyan polis helikopterinin Prachuap Khiri Khan vilayetine bağlı Muang bölgesinde düştüğünü duyurdu.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis helikopterinin düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, yetkililer bir kişinin helikopter düşmeden önce paraşütle atladığını duyurdu.

1 KİŞİ KAYIP

Kazadan sağ kurtulduğu düşünülen kişinin durumu ve nerede olduğunun henüz bilinmezken, yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

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