Polis helikopteri düştü! 3 kişi öldü. Tayland'da facia

Tayland'ın batısında korkutan bir kaza meydana geldi. 4 kişiyi taşıyan polis helikopterinin Prachuap Khiri Khan vilayetine bağlı Muang bölgesinde düştüğünü duyurdu.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis helikopterinin düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, yetkililer bir kişinin helikopter düşmeden önce paraşütle atladığını duyurdu.

1 KİŞİ KAYIP

Kazadan sağ kurtulduğu düşünülen kişinin durumu ve nerede olduğunun henüz bilinmezken, yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.