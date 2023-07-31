Polis her yerde onu arıyordu. Cansız bedeni arabasından 1 kilometre uzakta bulundu

Yakınları tarafından kayıp ihbarı verilen şahsın cansız bedeni; Nilüfer Çayı'nda, aracından yaklaşık bir kilometre uzaklıkta bulundu.

KAYNAK: AA
Polis her yerde onu arıyordu. Cansız bedeni arabasından 1 kilometre uzakta bulundu

Bursa'da, dün aracıyla Nilüfer İlçesi Yolçatı Mahallesi istikametine giderken görülen S.K'ya (56) ulaşamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Gidebileceği olası istikametlerde arama yapan Bursa Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, S.K'nın aracını Nilüfer Çayı'na yakın bir bölgede buldu.

SU ALTI ARAMASI İLE BULUNDU

Bunun üzerine kayıp şahıs için Polis Özel Harekat, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timi, AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri kıyı, su altı ve su üstü aramaları yaptı.

Kayıp şahsın cansız bedeni aracının olduğu bölgeden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta suda bulundu.

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