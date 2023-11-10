Polis hırsızı çöp kutusunda kelepçeledi. 30 yıl hapis cezası almıştı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde çalışma düzenlendi. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, oto hırsızlığı şüphelisi olarak aranan Y.G. İskenderun ilçesine bağlı Buluttepe Mahallesi’nde olduğu tespit edildi. Ekipler zanlının bir çöp konteynerin içerisinde saklandığı sırada yakalandı. Hırsızlık suçlarından toplamda 30 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası alan zanlı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

PEKİ ARABANIZI HIRSIZLARDAN NASIL KORURSUNUZ?

KAPILARINIZI KİLİTLEMEYİ UNUTMAYIN

Kısa veya uzun süreli aracınızı terk etmeniz gerektiği her durumda aracınızın kapılarını kilitlemeyi unutmayın. Sizin pekte önemli görünmeyen hemen geri döneceğinizi düşünüp açık bıraktığınız kapınız arabanız için büyük bir risk demek. Araba hırsızları sizin dikkat etmediğiniz küçük detaylara dikkat eder ve açık bir kapı bulana kadar araçların kollarını kontrol ederler. Açık bir kapı aracınızda bulunan değerli eşyaların hatta arabanızın bile çalınmasına yol açabilir.

PENCERELERİNİZİ KAPATIN

Kısa süreli inişlerde kapıları kilitlemek kadar pencereleri de kapatmanız önemli. Özellikle sıcakların oldukça yüksek olduğu yaz aylarında pencereleri açık bırakmak o anlık mantıklı gelse de açık bırakılan camlar araba hırsızları için bir davetiye niteliğinde olur. Bu nedenle pencerelerinizi aracınızdan her indiğinizde kapalı olup olmadığını kontrol edin.

ARABA ALARMI KURUN

Arabanızı güvende tutmak için yapacağınız en iyi yöntem bir araba alarmı edinmek olur. Yüksek sesli ve güvenilir bir alarm sistemi kullanmak aracınızı korumak için yüksek güvenlik sağlar. Arabanıza herhangi bir zorlama olduğunda alarm sisteminiz çalmaya başlar ve hırsızları uzaklaştırır. Bunun dışında geleneksel bir alarm sistemi, direksiyon kilidi, pedal kilidi, vites kilidi gibi önlemler hırsızları yavaşlatıcı korkutup uzaklaştırıcı bir önlem olabilir.

DEĞERLİ EŞYALARINIZI ARABADA BIRAKMAYIN

Aracınızda değerli eşyalarınızı bırakmayın ve aracınızın içini oldukça yalın kullanmaya dikkat edin. Çanta, mont, torbalar gibi dağınık görüntüler hırsızların dikkatini çeker ve aracınızda değerli eşyalar olduğu izlenimi yaratır. Dizüstü bilgisayar, cüzdan, çanta ya da değerli eşyalarınızı arabadan inerken yanınıza alın. Eğer yanınıza alamayacağınız bir durumdaysanız ve eşyalarınızı arabada bırakmanız gerekiyorsa da gerekli önemleri aldığınızdan emin olun. Arabanız içerisinde bıraktığınız eşyaların görüş alanında olmayan bir yere koyun ya da bagajınıza gizleyin.

ARACINIZI AYDINLIK YERLERE PARK EDİN

Aracınızı her zaman garaj gibi güvenli yerlere park etmeye özen gösterin. Fakat evinizde veya gittiğiniz yerde bir garaj yoksa arabanızı görebileceğiniz bir yere ve sokak lambası veya ışıklı bir yere park etmeye çalışın. Karanlık ya da ıssız bir sokakta duran aracınız hırsızlar için bir hedef haline gelir. İyi aydınlatılmış bir yerde duran bir araca hırsızlar yaklaşmak istemeyeceklerdir.

ARACINIZI GÜVENİLİR OTOPARKLARA BIRAKIN

Gittiğiniz yerde aracınızı otoparka bırakmak isteyebilirsiniz. Fakat arabanızı güvenilir bir otoparka bıraktığınızdan emin olun. Son dönemlerde garajlarda anahtarların çoğaltıldığı haberlerine oldukça sık rastlanmakta. Çoğaltılmış bir anahtarla siz evinize döndüğünüzde aracınız kolaylıkla çalabilirler. Bu nedenle güvenilir ve denetimli otoparkları kullanmayı tercih edin.

GPS SİSTEMİ KULLANIN

Aracınıza bir GPS sistemi taktırın. Araç takip sistemleri sayesinde mobil takip programlarından aracınızın nerede olduğunu takip edebilir ve telefonunuz ya da bilgisayarınızdan aracınız çalınsa dahi kolaylıkla yerini tespit edebilirsiniz.