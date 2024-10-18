Polis kapıyı koçbaşıyla kırdı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele devam ediyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 ayrı adrese baskın yaptı. Koçbaşı ile evin kapısı kırılırken, narkotik köpeği ile arama yapıldı.

Azmimilli Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan 7 suç kaydı bulunan Y.İ.'nin (30) evinde 100 gram sentetik kannabinoid, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi.

Çay Mahallesinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan R.Ç. isimli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada ise 240 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ecstasy hap ve 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli makamlara sevk edilen Y.İ. ve R.Ç. tutuklanarak cezaevine konuldu.