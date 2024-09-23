Polis katiline çöp poşeti giydirmeye soruşturma

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti isimli şahıs, çöp poşeti giydirilmiş halde ve hayvan taşıma aracıyla adliyeye sevk edilmişti. Hukukçular bu duruma tepki gösterirken, sosyal medyada ikiye bölünmüştü.

26 suç kaydı olan katilin sevkiyle ilgili açıklama yaoan Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, olay sonrası soruşturma başlatıldığını söyledi.

“ÖFKE PATLAMASI YAŞADIKLARINI DÜŞÜNÜYORLAR”

Öztürk, İçişleri yetkilileri ile konuştuğunu belirterek şunları söyledi:

"Kamu görevlilerinin, suç makinası haline gelen insanlar tarafından şehit edilmesi toplum tarafından büyük tepki gördü. İçişleri yetkilileri ile konuştum. "İnfial halindeyiz" dediler. Güvenlik birimlerinin öfke patlaması yaşadıklarını düşünüyorlar."

NE OLMUŞTU?

Dudullu Polis Merkezinde motosiklet hırsızlığı ile ilgili gözaltına alınan Yunus Emre Geçti isimli şüpheli, karakolun bahçesinde ailesiyle görüştüğü sırada duvardan atlayarak kaçmaya çalıştı. Suç kaydında 26 farklı dosyası bulunan 19 yaşındaki zanlının yakalanması için karakolda görevli polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ile polis memuru Şeyda Yılmaz, peşinden gitti. Zanlı kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalandığı sırada çıkan arbedede saldırgan, polisin silahını alarak ateş etti.

Şüpheli, görevli memurun silahını alarak polislere ve çevredekilere ateş ederken, kadın polis memuru Şeyda Yılmaz'ı (27) baş bölgesinden silahla ağır şekilde yaraladı. Yaralı polis, meslektaşları tarafından Ümraniye Hisar Hastanesine sevk edildi. Hastanede hemen ameliyata alınan emniyet mensubu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.