Polis memuru göreve giderken şehit oldu

Kaynak: İHA
Polis memuru göreve giderken şehit oldu

Kocaeli'de göreve giderken trafik kazası geçiren polis memuru Cemalcan Ev şehit oldu.

Kocaeli'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden polis memuru Cemalcan Ev için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklama geldi.

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Açıklamada, "Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru Cemalcan Ev, 29 Haziran'da sabah saatlerinde D-100 Karayolu'nda geçirdiği elim kazanın ardından ağır yaralandı ve acilen Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehitlik olmuştur.

Şehidimizin naaşı, 30 Haziran Pazar günü düzenlenecek resmi törenin ardından memleketi Ordu'nun Gölköy ilçesine bağlı Kaleköy Köyü'nde toprağa verilecektir" denildi.

Kocaeli Valiliği de bir başsağlığı mesajı yayımlayarak, "Şehit düşen polis memuru Cemalcan Ev'in cenazesi, düzenlenecek törenin ardından Ordu'da defnedilecektir. Şehidimiz Cemalcan Ev’e Allah’tan rahmet, ailesine, aziz milletimize ve polis teşkilatımıza sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Ruhu şad, makamı âli olsun" ifadelerine yer verdi. Şehidimiz Cemalcan Ev'in ruhu şad, mekanı cennet olsun.

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